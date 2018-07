Als am Freitag bekannt wurde, dass Amazon die Versandapotheke PillPack aus den USA übernehmen würde, sorgte das für enorme Reaktionen an den Börsen. Die Aktien großer Apothekenketten brachen schlagartig ein, im Schnitt gaben die Papiere um rund 10 Prozent nach. Es ist ein weiteres und das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass Amazon künftig auch in Sachen Gesundheitswesen künftig ein deutliches Wörtchen mitreden möchte. Ob nun tatsächlich gleich eine ganze Apotheke in den Online-Riesen integriert ... (Robert Sasse)

