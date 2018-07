Durch eine Gewinnwarnung am Donnerstag stürzte die Aktie von Osram heftig in die Tiefe. Innerhalb kürzester Zeit bewegte sich das Papier auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Ob diese Reaktion der Anleger übertrieben war, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass Osram sich auch bei einem positiven Marktumfeld am Freitag nicht ansatzweise von den Verlusten erholen konnte. Zwar sieht ein Plus von 6,4 Prozent auf den ersten Blick gut aus, damit kommt die Aktie aber auch nur auf einen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...