Die Nachzahlung für MAN-Aktionäre wird für Volkswagen teurer, als der Konzern sich das selbst vorgestellt hatte. Wie am Freitag bekannt wurde, muss der Konzern insgesamt über 300 Millionen Euro an die Aktionäre auszahlen. Diese setzten sich zusammen aus einer Garantiedividende in Höhe von 5,50 Euro brutto, was 2,20 Euro über dem liegt, was VW bisher gezahlt hatte. Als Alternative steht die Abgabe von Aktien an VW gegen eine Abfindung in Höhe von 90,29 Euro zur Verfügung. Auch dieser Betrag fällt ... (Robert Sasse)

