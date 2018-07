Symbol: $SIE WKN: 723610 ISIN: DE0007236101 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Die Siemens AG gehört zu den DAX30 Unternehmen und ist führender weltweiter Anbieter in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik. Die Aktie hat seit Februar einen Abwärtstrend gebildet, jedoch konnte die Abwärtsbewegung nicht all zu lange anhalten. Am 7. Mai kam es zu einem Breakout über die EMAs 20 und 50 und kurz darauf hat die Aktie einen Gap nach oben gebildet und somit den Abwärtstrend hinter sich gelassen. Anschließend haben wir eine gesunde Korrektur bis zum Supportbereich der 112 EUR-Marke gesehen. Dort befinden sich ebenfalls die EMAs 20 und 50, die von vielen Marktteilnehmer als Support und Widerstand interpretiert werden. Aus diesem...

