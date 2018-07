5.000 Einheiten des neuen Model 3 wollte Elon Musk bis Ende des zweiten Quartals produzieren. Diese vollmundige Ankündigung sorgte auch an der Börse für viel Aufsehen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, gibt es aber Zweifel daran, ob dies auch gelingen wird. Drei Mitarbeiter der Tesla-Fabrik in Fremont in Kalifornien sagten gegenüber Reuters, dass pro Schicht nicht genügend Fahrzeuge produziert würden, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Selbst 12-Stunden-Schichten würden daran nichts ändern. ... (Robert Sasse)

