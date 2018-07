Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den erneut eskalierten Asylstreit zwischen CDU und CSU kritisiert. "Dass da keine pragmatischen Kompromisse möglich wären, das versteht überhaupt niemand", sagte der Bundesfinanzminister am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Der Streit sei "selbstvergessen", und es sei unverständlich, auf welche Art und Weise er ausgetragen werde. "Das ist eigentlich nicht das, was man sich unter ordentlichem Regieren vorstellt." Scholz äußerte sich nicht zu seinen Erwartungen für den Fall, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit einem Alleingang einen Bruch der schwarz-roten Koalition riskieren könnte. "Es geht jetzt ja darum, genau diese Situation zu vermeiden", sagte er./sam/DP/stk

