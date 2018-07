Konservative zeigen im Streit um Mazedoniens Staatsnamen ihre Unzufriedenheit mit der Regierung Tsipras. Es kommt zur Auseinandersetzung mit der Polizei.

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntagabend in Athen und der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki gegen den Kompromiss im jahrelangen Streit um den Staatsnamen Mazedoniens demonstriert. Die Menschen skandierten nationalistische und rechtsextremistische Sprüche und warfen der Regierung in Athen unter Alexis Tsipras Verrat vor: "Mazedonien ...

