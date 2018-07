BERLIN (Dow Jones)--Nach stundenlangen Beratungen wegen des Asylstreits mit der Schwesterpartei CSU vertagt sich die CDU-Führung. Der Bundesvorstand werde die Sitzung am Montagmorgen um 08.30 Uhr fortsetzen, erklärte die CDU per Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Sonntag hatte sich der Konflikt mit der CSU dramatisch verschärft. Deutschland steht am Abgrund einer Staatskrise. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seiner Partei in der Vorstandssitzung in München laut Teilnehmern den Rücktritt von beiden Ämtern angeboten. Der Vorstand habe das aber abgelehnt. Derzeit versuchen die Mächtigen der Partei, Seehofer von diesem schwerwiegenden Schritt abzubringen.

Derzeit ist völlig unklar, wer auf den 68-Jährigen als Vorsitzenden und Innenminister folgen könnte und was das für die Fortsetzung der großen Koalition bedeuten würde. Seehofer hält die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem EU-Gipfel erreichten Abmachungen zur Reduzierung des Flüchtlingsstroms für nicht so wirkungsvoll wie schärfere Grenzkontrollen in Deutschland. Die Christsozialen fürchten wegen der erstarkten AfD den Verlust der absoluten Mehrheit bei den Landtagswahlen in Bayern im Herbst.

