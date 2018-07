Interpoma China 2018 International Congress & Exhibition wurde am 28. Juni 2018 im Weihai International Exhibition & Conference Center auf der Halbinsel Shandong eröffnet. Auch diese Veranstaltung setzt bei Ausstellung und Kongress ihre Schwerpunkte wie die große Schwester Interpoma in Bozen in den Themenbereichen Anbau, Lagerung und Vermarktung des Apfels. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...