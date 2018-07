Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) vereinfacht seine Organisation und die internen Abläufe in den zentralen Verwaltungsbereichen. Damit wird eine leistungsfähige Zusammenarbeit zwischen den Departementen und Direktionen gewährleistet. Die Migros baut in den nächsten 3 Jahren 290 Vollzeitstellen in den zentralen Verwaltungsbereichen ab. Foto © Migros Die...

