Nach zwei Wochen der Unsicherheit infolge der Abnahme des Konsums in den Zielländern aufgrund instabilen Wetters wird die Melonen- und Wassermelonensaison in der Region Murcia mit der Rückkehr hoher Temperaturen auf dem europäischen Kontinent wieder angeregt, teilte Proexport in einer Pressemitteilung mit. Laureano Montesinos. Foto PROEXPORT "Bei Melonen starteten wir mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...