BERLIN/MÜNCHEN (Dow Jones)--Um im Asylstreit seinen Rücktritt und womöglich eine Staatskrise in Deutschland zu vermeiden, will CSU-Chef Horst Seehofer am Montag noch einmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandeln. "Wir werden heute mit der CDU nochmal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", sagte Seehofer in der Nacht nach rund zehnstündigen Beratungen in München. "Es ist ja im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Koalition und der Bundesregierung dringend geboten", ergänzte der sichtlich mitgenommene Parteichef.

Bei dem letzten Einigungsversuch soll es laut Seehofer nur um verschärfte Grenzkontrollen und die Zurückweisung von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen gehen. Der 68-Jährige bestätigte, dass er dem Vorstand seiner Partei den Rückzug als Parteivorsitzender und Bundesinnenminister angeboten hat. Binnen drei Tagen, so Seehofer, könne er diesen Schritt vollziehen. Ob er wirklich hinwirft, "wird dann entschieden nach dem Gespräch mit der CDU."

Einigung in weiter Ferne

Wie ein Kompromiss mit der Schwesterpartei und ihrer Chefin aussehen kann, steht aber in den Sternen. Seehofer betonte zwar, die Koalition erhalten zu wollen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter jedoch, dass es ein Abrücken von den Zurückweisungen bereits registrierter Flüchtlingen nicht geben werde. Derzeit ist völlig unklar, wer auf Seehofer als Vorsitzenden und Innenminister folgen könnte und was das für die Fortsetzung der großen Koalition bedeuten würde.

Die CDU bleibt in der Sache ebenfalls hart. Der CDU-Bundesvorstand stellte sich am späten Abend in Berlin hinter die Linie der Kanzlerin, die nationale Alleingänge an der Grenze ablehnt, um die Freizügigkeit in Europa zu erhalten. "Einseitige Zurückweisungen wären unserer Ansicht nach das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner", sagte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Führung wird ihre Beratungen am Morgen fortsetzen.

Im Interview mit dem ZDF hatte Merkel am Sonntag ungeachtet der seit Wochen laufenden Angriffe auf ihre Politik für die Fraktionsgemeinschaft mit den Christsozialen plädiert. "Ich möchte, dass CDU und CSU gemeinsam weiterarbeiten. Wir sind eine Erfolgsgeschichte für Deutschland", sagte Merkel. Sie sprach gleichzeitig davon, dass es um die Union aus CDU und CSU schwierig bestellt sei. "Jeder spürt natürlich, dass viel im Raum steht, dass es ernst ist", mahnte die Kanzlerin.

Die CSU fürchtet wegen der erstarkten AfD den Verlust der absoluten Mehrheit bei den Landtagswahlen in Bayern im Herbst.

