Das Spitzentreffen von CDU und CSU zum Asylstreit soll an diesem am Montag um 17.00 Uhr in Berlin stattfinden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am frühen Montagmorgen aus Parteikreisen. Das Treffen ist die letzte Gelegenheit, im seit Wochen erbittert geführten Asylstreit doch noch eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Sollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht auf die Forderungen der CSU eingehen und Seehofer eine Jobgarantie erteilen, will der fast 69-Jährige von seinen politischen Ämtern zurücktreten.

Seehofer hatte am Sonntagabend seine politische Zukunft von einem Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig gemacht. Nach dem Gespräch mit der CDU will er entscheiden, ob er tatsächlich - wie am Abend in einer CSU-Vorstandssitzung in München angekündigt - als Parteichef und Bundesminister zurücktritt.

Die CDU-Führung zeigte sich offen für das von der CSU erbetene Spitzengespräch. Die CDU werde sich dem Ansinnen nicht verweigern, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am frühen Montagmorgen aus der CDU-Spitze. Für 14.00 Uhr ist zudem eine Sitzung der Unionsfraktion, also von allen Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag geplant./ctt/had/bk/DP/zb

