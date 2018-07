ROUNDUP: Stahlfusion mit Tata ebnet Weg für Thyssen-Umbau - Cevian fordert Tempo

ESSEN - Die Konkurrenten Thyssenkrupp und Tata schließen sich angesichts weltweiter Überkapazitäten beim Stahl zusammen und gründen den zweitgrößten Stahlkonzern Europas. Nach über zweijährigen Verhandlungen unterzeichneten beide Unternehmen am Samstag die Verträge für ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen. Damit ist auch der Weg frei für einen weiteren Umbau bei Thyssenkrupp. Die Strategie solle bis Mitte Juli vorgelegt werden, kündigte das Unternehmen am Samstag vor Investoren in Essen an.

ROUNDUP: Freenet steigt bei MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy ein

HAMBURG/DÜSSELDORF - Der Mobilfunkanbieter Freenet steigt bei der MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy ein. Über eine Kapitalerhöhung sichert sich das TecDax -Unternehmen rund 9 Prozent an dem Betreiber der beiden großen Elektronikhändler, wie beide Unternehmen am Freitag überraschend nach Börsenschluss mitteilten.

BMW appelliert an US-Handelsminister Ross im Streit um Auto-Importzölle

MÜNCHEN/SPARTANBURG - Der Autobauer BMW hat in einem Schreiben an US-Handelsminister Wilbur Ross vor Importzöllen auf Autos gewarnt. "Die heimische Produktion von Automobilen hat keinen ersichtlichen Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit der USA", schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme, die der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vorliegt. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" darüber berichtet.

General Motors warnt Trump vor Importzöllen auf Autos

DETROIT/WASHINGTON - Der größte US-Autokonzern General Motors (GM) hat US-Präsident Donald Trump vor höheren Einfuhrzöllen auf Fahrzeuge aus dem Ausland gewarnt. Sollte die Regierung die Handelsschranken für Autohersteller erhöhen, so berge dies Risiken, die auch in den USA der Wettbewerbsfähigkeit schaden und zu Jobverlusten führen könnten, teilte der Konzern am Freitag mit.

ROUNDUP/VW-Chef: Festnahme von Audi-Chef Stadler war 'Riesenschock'

BERLIN - VW -Chef Herbert Diess kann die Festnahme des inzwischen beurlaubten Audi -Chefs Rupert Stadler nur schwer nachvollziehen. "Das war für mich in der Tat ein Riesenschock", sagte Diess der "Bild am Sonntag". "Der Vorstandschef einer großen Automarke in U-Haft: Das gab es noch nie." Er habe "Rupert Stadler als Problemlöser erlebt", sagte Diess. "Als Audi-Chef, der vieles aufgeklärt hat. Für mich ist die Festnahme daher auch nur schwer nachvollziehbar."

VW-Tochter Porsche im Blick der Stuttgarter Steuerbehörden

STUTTGART - Das Stuttgarter Finanzamt nimmt den Autobauer Porsche wegen möglicher Ordnungswidrigkeiten unter die Lupe. Am Mittwoch und Donnerstag hätten Steuerbeamte Geschäftsräume durchsucht und Unterlagen gesichert, bestätigte ein Sprecher der Volkswagen -Tochter am Freitag in Stuttgart. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Das Unternehmen betonte, dass es nicht um ein Steuerstrafverfahren gehe. Die Porsche AG kooperiere mit den Behörden. Ob es in diesem Zusammenhang zu Steuernachforderungen komme, sei noch offen. Nach dpa-Informationen soll es um fehlerhafte Angaben in Steuererklärungen der vergangenen Jahre gehen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Altersteilzeit oder Arbeitskleidung und Werkzeugen.

Presse: Air-Berlin-Gläubiger wollen Etihad verklagen

BERLIN - Die von Gläubigern der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin angestrebte Klage auf Schadenersatz in Milliardenhöhe gegen den Großaktionär Etihad rückt einem Medienbericht zufolge näher. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" soll Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Kürze einen Vertrag mit einem Prozessfinanzierer abschließen, der den Klägern Kostenrisiken abnimmt. Dies hätten die Gläubiger am Freitag beschlossen.

ROUNDUP/Kreise: Telekom und Stuttgart stecken Milliardenbetrag in Glasfaser

STUTTGART - Die Deutsche Telekom und die Region Stuttgart wollen das Glasfasernetz der Region Stuttgart massiv ausbauen. Nach dpa-Informationen wird die Telekom dafür in den kommenden zwölf Jahren 1,1 Milliarden Euro aufwenden, die Städte und Kommunen der Region wollen sich zusammen mit 500 Millionen Euro beteiligen. Am Montag werden die Projektpartner in Stuttgart eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen.

Flughafen Tegel macht 112 Millionen Euro Gewinn

BERLIN - Der Berliner Flughafen Tegel bleibt für die Betreiber trotz der Air-Berlin-Pleite ein Gewinnbringer. Im vergangenen Jahr lag der Überschuss bei 112 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht der Flughafengesellschaft hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Jahr 2016 waren es 118,8 Millionen Euro.

ROUNDUP 2: Allianz trotzt mit neuen Lebensversicherungen schrumpfendem Markt

MÜNCHEN - Europas größter Versicherer Allianz will mit neuen Produkten gegen den schrumpfenden Markt für Lebensversicherungen ankämpfen: Eine für junge Kunden entwickelte Police soll eine ähnliche Flexibilität bieten wie ein Sparbuch - ohne fixe Ein- und Auszahlungstermine.

ROUNDUP: CO2-Engpass bedroht auch Fleischversorgung in Großbritannien

LONDON - Der Kohlendioxid-Engpass könnte in Großbritannien nicht nur eine Bier-, sondern auch eine Fleischkrise verursachen. In Supermärkten sind einige Waren schon nicht mehr zu bekommen, wie die Zeitung "The Daily Telegraph" am Samstag berichtete. Die Regale für bestimmte Lebensmittel könnten binnen Tagen leer sein, hieß es. Den Mangel an Kohlendioxid (CO2) bekamen im Juni unter anderem auch skandinavische Länder und Deutschland zu spüren.

Verdi will Auskunft über Gespräche zwischen Kaufhof und Karstadt

KÖLN - Bei der angeschlagenen Warenhauskette Kaufhof sind die Verhandlungen über einen Sanierungs- und Beschäftigungstarifvertrag ins Stocken geraten. Die Gewerkschaft Verdi forderte am Freitag Auskunft über die Gespräche des kanadischen Kaufhof-Eigentümers Hudson's Bay Company (HBC) mit dem Konkurrenten Karstadt. Die Kanadier reden mit dem österreichischen Karstadt-Eigner René Benko über eine mögliche Zusammenarbeit. Die Gespräche befänden sich allerdings noch im Anfangsstadium, hatte es in informierten Kreisen geheißen.

-Deutsche Post erhöht Porto für Bücher- und Warensendungen

-Presse: Kein Durm-Wechsel von Dortmund zu Huddersfield Town

-ROUNDUP: Mangelware Mülldeponie - Entsorgungsnotstand droht

-Dawanda schließt Handelsportal Ende August

-ROUNDUP: Städtetag kritisiert Bahn und fordert andere Verkehrspolitik

-ROUNDUP: Autobahn-Raststättenbetreiber sehen sich für Feriensaison gerüstet

-Tarifverhandlungen in der Zeitungsbranche fortgesetzt°

