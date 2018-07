Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montag) schreibt zum AfD-Bundesparteitag:

"(...) Die AfD soll das "Neue Forum" der Gegenwart sein, das wie weiland in der Spätphase der DDR gegen Blockparteien und Diktatur aufbegehre? Die Kanzlerin in den Spuren Adolf Hitlers, weil sie eine ähnliche "Feindkonstellation" gegen sich aufgebracht habe wie er? Die Bundesrepublik ein System, das hinweggefegt werden müsse? So klingt es, wenn aus Pegida, Verschwörungstheorien, Kyffhäuser und Freund-Feind-Denken eine politische Geisterfahrt entsteht. Wenigstens in einer Hinsicht ist die AfD hart an der Realität: das "System" ist zwar schlecht und korrupt, darf aber Geld für eine Parteistiftung (oder vielleicht gleich zwei?) herausrücken. Es ist kaum zu glauben, dass es eine stabile Wählerschicht gibt, die solchen Unsinn honoriert und von einer anderen Welt träumt, in der die Wahrheit regiert. (...)"/yyzz/DP/men

