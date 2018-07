Der amerikanische Finanzkonzern Pathfinder Bancorp, Inc. (ISIN: US70319R1095, NASDAQ: PBHC) zahlt eine Quartalsdividende von 0,06 US-Dollar je Aktie. Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 0,24 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 15,97 US-Dollar (Stand: 29. Juni 2018) bei 1,50 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 10. August 2018 (Record date: 20. Juli 2018). ...

