Der angehende Kupferproduzent Panoro Minerals Ltd. (ISIN: CA69863Q1037 / TSXV: PML) reicht den gemeinschaftlich mit Moose Mountain Technical Services Ltd., Tetra Tech Inc. und Panoro Minerals erstellten technischen Bericht für sein peruanisches Kupferprojekt zur Genehmigung der geplanten Haufenlaugung- und Lösungsmittelextraktionsanlage mit Elektrogewinnung ein. Der technische Bericht der auch über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...