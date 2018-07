Nach monatelangen Negativmeldungen aus Teslas Autowerk in Fremont, schafft Elon Musk zur versprochenen Zeit sein Produktionsziel beim Model 3. Wer gegen Tesla gewettet hat, könnte diese Woche verlieren.

Am Donnerstag hatte Elon Musk seinen 47. Geburtstag gefeiert. Nicht in Los Angeles, wo seine Ex-Frau Justine und die fünf Kinder leben. Sondern in seiner Fahrzeugfertigung in Fremont am Ostrand des Silicon Valley, wo der Tesla-Chef seit Mai Quartier bezogen hat. Am Sonntagnachmittag konnte Musk dann seiner Mannschaft gratulieren: "Wir haben es geschafft. Was für ein unglaublicher Job eines wunderbaren Teams. Ich könnte nicht stolzer sein, als mit euch zu arbeiten. Es ist eine Ehre", jubelte Musk per E-Mail und schob für die Öffentlichkeit via Twitter nach: "7000 Autos, sieben Tage." Inklusive Liebesbekundung mit zwei Herzchen.

Damit feiert Musk seinen bislang größten Triumph. Wie es scheint, hat er sein Versprechen erfüllt, bis Ende Juni innerhalb einer Woche 5000 Tesla Model 3 zu produzieren. Weitere 2000 sind Tesla S und Tesla X, die auf einer gemeinsamen Strecke produziert werden. Dieses Volumen bei den beiden ...

