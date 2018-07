Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Seehofer will am Montag letzten Versuch für Kompromiss mit CDU versuchen

Um im Asylstreit seinen Rücktritt und womöglich eine Staatskrise in Deutschland zu vermeiden, will CSU-Chef Horst Seehofer am Montag noch einmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandeln. "Wir werden heute mit der CDU nochmal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", sagte Seehofer in der Nacht nach rund zehnstündigen Beratungen in München. "Es ist ja im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Koalition und der Bundesregierung dringend geboten", ergänzte der sichtlich mitgenommene Parteichef.

CDU-Spitze vertagt Beratungen auf Montagmorgen

Nach stundenlangen Beratungen wegen des Asylstreits mit der Schwesterpartei CSU vertagt sich die CDU-Führung. Der Bundesvorstand werde die Sitzung am Montagmorgen um 08.30 Uhr fortsetzen, erklärte die CDU per Kurznachrichtendienst Twitter.

Merkel will CDU und CSU zusammenhalten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will das Bündnis mit der Schwesterpartei CSU trotz des tiefgehenden Streits um die Flüchtlingspolitik erhalten. "Ich möchte, dass CDU und CSU gemeinsam weiterarbeiten. Wir sind eine Erfolgsgeschichte für Deutschland", sagte Merkel im ZDF-Interview vor wichtigen Beratungen beider Parteien. Das Gespräch mit der Kanzlerin wird am Abend ausgestrahlt.

Seehofer bietet Rücktritt von allen Ämtern an - Kreise

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seiner Partei den Rücktritt von beiden Ämtern angeboten. Das erfuhr diese Nachrichtenagentur von einem Teilnehmer der CSU-Vorstandssitzung in München. Bisher lehne der Vorstand aber Seehofers Vorstoß ab. Auch andere Medien berichten von der Wendung im Streit um die richtige Asylpolitik. Der Konflikt zwischen CDU und CSU hat sich im Laufe des Tages gefährlich zugespitzt. Die Fronten zwischen den Schwesterparteien sind verhärtet.

Seehofer nennt EU-Beschlüsse zur Migration sinn- und wirkungslos - Kreise

CSU-Chef Horst Seehofer dreht im Streit mit der CDU um die richtige Flüchtlingspolitik in der entscheidenden Sitzung nicht bei. Beim Treffen des CSU-Vorstands in München bewertete er die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vom EU-Gipfel mitgebrachten Ergebnisse zur Begrenzung der Migration als "sinn und wirkungslos", wie ein Teilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires berichtete.

Thyssenkrupp und Tata machen Stahl-Joint-Venture perfekt

Thyssenkrupp und Tata Steel führen ihre Stahlgeschäfte zusammen und schmieden den zweitgrößten europäischen Hersteller der Branche. Am Samstag unterzeichneten das deutsche und das britisch-niederländische Unternehmen nach Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsgremien den Vertrag zur Gründung des 50:50-Gemeinschaftsunternehmens Thyssenkrupp Tata Steel.

Cevian fordert nach Stahlfusion zügigen Umbau von Thyssenkrupp

Nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures von Thyssenkrupp und Tata Steel hat Thyssen-Großaktionär Cevian auf einen schnellen Umbau des DAX-Konzerns gepocht. "Das Joint Venture muss nun zügig und mit der nötigen Konsequenz realisiert werden, damit dessen volles Potential ausgeschöpft werden kann", sagte Lars Förberg, Gründungspartner von Cevian Capital. "Jetzt ist es dringend notwendig, die Gelegenheit zu nutzen, um die erhebliche und andauernde Underperformance der Industriesparten zu beseitigen."

BMW appelliert im Streit um Autozölle an US-Handelsminister

Der Autobauer BMW appelliert in einem Schreiben an den US-Handelsminister Wilbur Ross, von Strafzöllen auf Fahrzeugimporte abzusehen. "Die heimische Produktion von Automobilen hat keinen Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit der USA", heißt es in der Stellungnahme zu einer Untersuchung des Handelsministeriums, die Dow Jones Newswires vorliegt.

VW-Chef Diess kritisiert Festnahme von Audi-Chef Stadler

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess kann die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler im Zusammenhang mit der Dieselaffäre nur schwer nachvollziehen. "Das war für mich in der Tat ein Riesenschock", sagte Diess in einem Interview mit Bild am Sonntag (Bams). "Der Vorstandschef einer großen Automarke in U-Haft: Das gab es noch nie."

Verkehrsminister Scheuer kündigt weitere Diesel-Überprüfungen an

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kann nicht ausschließen, dass er die deutschen Autobauer zu weiteren Rückrufen verpflichten wird. "Wir werden weiterprüfen", sagte der CSU-Politiker dem Handelsblatt. "Es handelt sich um ein laufendes Marktüberwachungsverfahren." Im Rahmen dessen würden auch Automarken aus anderen europäischen Ländern getestet.

Bundesregierung will Paket gegen Pflegenotstand schnüren

Die Bundesregierung will binnen eines Jahres ein Maßnahmenpaket zur Beseitigung des Pflegenotstands auf den Weg bringen. Das kündigten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Gespräch mit der Zeitung Bild am Sonntag (Bams) an. Am Dienstag startet die konzertierte Aktion Pflege der Bundesregierung demnach offiziell.

AfD gibt sich parteinahe Stiftung und feiert Erika Steinbach

Es wurde heftig gerungen, doch am Ende war die Entscheidung des Parteitags eindeutig: Auch die AfD hat nun eine parteinahe Stiftung und damit Anspruch auf Millionenbeträge aus der Staatskasse. Die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), die langjährige CDU-Politikerin Erika Steinbach, wurde am Wochenende in Augsburg für ihre Attacken auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geradezu frenetisch gefeiert. Währenddessen protestierten Tausende weitgehend friedlich gegen die AfD.

14 weitere EU-Staaten sagen Merkel Flüchtlingsrücknahme zu

Die flüchtlingspolitischen Vereinbarungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit anderen EU-Staaten sind deutlich weitgehender als zunächst bekannt. Wie die Kanzlerin den Koaltionspartnern SPD und CSU mitteilte, erreichte sie in Brüssel außer mit Spanien und Griechenland noch mit 14 weiteren EU-Staaten Absprachen über eine Rücknahme von dort bereits registrierten Flüchtlingen. SPD-Chefin Andrea Nahles begrüßte am Samstag die EU-Gipfelergebnisse, meldete aber zugleich Vorbehalte an.

Auch Polen widerspricht Merkels Angaben zur Rückführung von Flüchtlingen

Nach Tschechien und Ungarn hat auch Polen den Angaben der Bundesregierung zu einer Rückführungs-Vereinbarung für Flüchtlinge widersprochen. Es gebe "keine neue Vereinbarung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen EU-Ländern", sagte der polnische Außenamtssprecher Artur Lompart am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in Warschau. "Polen verfolgt eine sehr restriktive Asylpolitik und wird daran nichts ändern." Sein Land verfahre hier "genauso wie Tschechien und Ungarn".

Air-Berlin-Gläubiger planen Milliardenklage gegen Etihad - Zeitung

Der arabischen Fluggesellschaft Etihad droht laut einem Zeitungsbericht eine Klage der Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Sie wollen von dem ehemaligen Miteigentümer Etihad 2 bis 3 Milliarden Euro einfordern, berichtet die Bild am Sonntag. Weil aber kein Geld für einen Prozess da sei, solle diesen ein Hedgefonds finanzieren.

CVC kauft Mehrheit an italienischem Pharmaunternehmen Recordati

Die Familie Recordati verkauft ihren Mehrheitsanteil an dem gleichnamigen italienischen Pharmakonzern an ein Konsortium unter Führung der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners. Das Konsortium aus Fonds vereinbarte den Kauf der Familienholding Fimei SpA für 3,03 Milliarden Euro, wie CVC am Freitag mitteilte. Fimei ist mit 51,8 Prozent an der vor mehr als 90 Jahren gegründeten Recordati SpA beteiligt.

Britischer Minister zerreißt Mays Dokument zu Zollvereinbarungen - Medien

Im britischen Kabinett wird offenbar weiter heftig über die Vorstellungen zu künftigen Zollvereinbarungen mit der EU gestritten. Umweltminister Michael Gove, einer der führenden Befürworter von Großbritanniens Austritt aus der EU, habe die Papiere mit den Wunschvorstellungen von Premierministerin Theresa May zu den Zollvereinbarungen zerrissen, berichtete die Boulevardzeitung The Sun am Samstag. Der Sender BBC bekräftigte die Darstellung später unter Berufung auf Mitarbeiter des Ministers.

Pentagon dementiert Überlegungen zu Truppenabzug aus Deutschland

Das US-Verteidigungsministerium hat einem Medienbericht widersprochen, wonach die US-Regierung einen Abzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten erwägt. Die Washington Post hatte am Freitag berichtet, zu den möglichen Optionen gehöre eine Rückkehr eines Großteils der rund 35.000 in Deutschland stationierten Soldaten in die USA oder die Verlegung des gesamten oder eines Teils des Kontingents nach Polen. Auch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dementierte.

US-Präsident dementiert Pläne zum Ausstieg aus der WTO

US-Präsident Donald Trump hat Berichte dementiert, wonach er einen Ausstieg der USA aus der Welthandelsorganisation (WTO) plant. "Ich spreche nicht von einem Ausstieg", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Reportern an Bord der Air Force One. Trump hatte die WTO in der Vergangenheit als "Katastrophe" bezeichnet.

Trump will Kandidaten für Oberstes Gericht am 9. Juli bekannt geben

