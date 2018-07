Moneycab.com: Herr Klingelnberg, nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption aus dem erfolgreichen Börsengang wird der Streubesitz bei 56,6 Prozent liegen. Warum wollte Ihre Familie nicht doch 50,1 Prozent der Aktien behalten?

Jan Klingelnberg: Bei einem Börsengang spielen sehr viele Aspekte eine Rolle, rationale und emotionale. Die absolute Mehrheit zu behalten hatte dabei für uns keine Priorität. Für uns steht die nachhaltige Sicherung des Unternehmenserfolgs im Vordergrund. Mit dem Börsengang erhöhen wir die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und erweitern seinen Handlungsspielraum für Akquisitionen. Es war für uns aber in jedem Fall klar, dass wir als Familie weiterhin als Ankeraktionärin investiert und persönlich engagiert bleiben. Gleichzeitig wollten wir durch einen ausreichend hohen Streubesitz die Aktie auch für Langfristinvestoren interessant machen. Das ist uns gelungen.

Der Börsengang erfolgte ja in einem noch sonnigen Umfeld. Aber am Wirtschaftshimmel ziehen Wolken auf. Ging deshalb alles so schnell über die Bühne?

Am Schluss lief zwar alles sehr schnell und wie am Schnürchen, aber nur dank einer langen und sorgfältigen Vorbereitung und dem grossen Einsatz aller Beteiligten in der entscheidenden Phase. Es ging hier ja um eine Entscheidung mit sehr weitreichenden Konsequenzen, und diese haben wir nicht von der Marktlage abhängig gemacht. Für uns haben Langfristigkeit und Nachhaltigkeit höchste Priorität und in dieser Hinsicht sind wir sehr zuversichtlich, was die Zukunft unseres Unternehmens angeht. Wir verfügen über herausragendes technologisches Know-how, dank dem wir überdurchschnittlich vom Wachstum profitieren werden.

Die Mobilität der Menschen wird nicht abnehmen. Deshalb werden Klingelnberg-Produkte immer Konjunktur haben. Übertreibe ich da?

Sie bringen es auf den Punkt. Die zunehmende Mobilität ist ein Wachstumstreiber, aber auch andere Trends wie Industrie 4.0, E-Mobilität, die steigenden Anforderungen an Getriebe und Oberflächen, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit oder die Automatisierung.

Sie verkaufen nicht nur jede Menge Fräss- und Schleifmaschinen sondern auch Steuerungssoftware wie z.B. die KIMoS (Klingelnberg Integrated Manufacturing of Spiral Bevel Gears). Glauben Sie, dass alle Erstzeichner der Klingelnberg-Aktie verstanden haben, was das Unternehmen genau macht?

Ich bin überzeugt, dass sehr viele verstanden haben, dass wir nicht einfach Standard-Wälzschleifmaschinen bauen, sondern dass wir mit den Mess- und Software-Komponenten sowie unserem einzigartigen Closed-Loop-Verfahren ...

