Der aktivistische Investor Third Point macht weiter Druck auf den Nahrungsmittelkonzern Nestle . Die von Dan Loeb gegründete Gesellschaft kritisiert in einem auf ihrer Homepage aufgeschalteten Report den "konfusen strategischen Kurs" ("muddled strategic approach") von Nestlé. Das Unternehmen bewege sich zudem zu wenig schnell bei der Abtrennung von nicht strategischen und wenig rentablen Firmenteilen.

Weiter schlägt Third Point die Aufteilung von Nestlé in die drei Sparten Getränke, Gesundheit und Lebensmittel vor, mit der Begründung, so könnte die Bürokratie bei Nestlé verringert werden.

Third Point hatte sich vor gut einem Jahr an Nestlé beteiligt und hält etwas mehr als 1 Prozent an Nestlé. Seither macht der Investor Druck auf das Management unter dem neuen Firmenchef Mark Schneider. Die Firma hat unter Schneiders Führung bereits ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken angekündigt./cf/tp/AWP/she

ISIN CH0038863350

