Warum ist es für Hersteller von Dichtstoffen so wichtig, das Aushärteverhalten ihrer Produkte genau zu kennen? Zum einen ist dieses Aushärteverhalten für die Verarbeitung des Materials notwendig, zum anderen stellt sich die Frage, wann das Produkt weiterverarbeitet werden kann. Um diese materialspezifische Eigenschaft genau charakterisieren zu können, ist die Aufnahme von vielen Härte-Messwerten notwendig. Dies übersteigt in der Regel den Zeitraum eines normalen Arbeitstages. In der Vergangenheit konnte der Mitarbeiter am nächsten Morgen zwar direkt weitermessen, um die Aushärtekurve zu vervollständigen. Allerdings konnte der Messverlauf nicht konsequent nachvollzogen werden, da keine lückenlosen Messdaten vorhanden waren. In diesem Fall gab es die Möglichkeit, die Aushärtekurve mathematisch zu vervollständigen und so die kritische Härte zu bestimmen. Dies war allerdings nur mit aufwendigen Algorithmen möglich und stellte eben keine echt gemessenen Werte dar.

Pflichtenheft in Kooperation mit dem Dichtungs-Anwender erstellt

Die globale Geschäftseinheit Oberflächentechnik des Unternehmensbereichs Coatings der BASF, die unter der Marke Chemetall agiert, hat deshalb einen neuen Prozess entwickelt. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Spezialisten im Bereich Dichtstoffherstellung und hat sich für dieses Projekt mit dem Experten auf dem Gebiet der Härteprüfung, der Firma Bareiss Prüfgerätebau, Oberdischingen, zusammengetan. Die beiden Unternehmen haben in enger Zusammenarbeit ein detailliertes Pflichtenheft erstellt und Tests mit den Materialien durchgeführt. Aus Machbarkeitsstudien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...