Racrester (abgeleitet von "rubber of acrylic ester") wird durch die Polymerisation von Acrylaten mit verschiedenen Estergruppen gewonnen. Die Estergruppe regelt die Glasübergangstemperatur und Ölbeständigkeit des Acrylkautschuks. Die vernetzungsaktiven Stellen, die unterschiedlich funktionale Gruppen wie beispielsweise Chlor, Epoxid oder Carboxyl besitzen, werden daraufhin durch Copolymerisation ergänzt.

Das breite Spektrum der Produkt-gruppe unterteilt sich in Abhängigkeit der funktionalen Gruppe der vernetzungsaktiven Stelle in zwei Gruppen: die Standard- und die Hochtemperaturtypen. Die Standardtypen der Osaka Soda werden unterteilt in die aktive Chlorgruppe und Epoxidgruppe. Diese Acrylkautschuke eignen sich als gute Alternative zum Epichlorhydrin-Kautschuk (ECO) und Acrylnitril-Butadien Kautschuk (NBR).

Bei der aktiven Chlorgruppe reicht die Mooney-Viskosität ML(1+4/100 °C) von 37 bis 55 und die Glasübergangstemperatur (DSC) von -15 bis -30?°C. Bei der Epoxidgruppe liegt die Mooney-Viskosität ML(1+4/100?°C) bei 38 und die Glasübergangstemperatur (DSC) bei -30?°C. Mit ...

