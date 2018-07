Flughafen Wien mit Info zur Anreise >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Air Berlin und Airbus Group vs.... » BSN Spitout-AUT: Verbund beste Aktie im... Flughafen Wien Aktuelle Information! Am Montag, 2. Juli 2018, kann es aufgrund von Betriebsversammlungen bei den ÖBB zwischen 6 und 9 Uhr zu Einschränkungen im öffentlichen Bahnverkehr bei der Anreise zum Flughafen Wien kommen. Wir empfehlen allen Passagieren, genügend Zeit für die Anfahrt zum Flughafen Wien einzuplanen und in diesem Zeitraum auf alternative Reisemittel umzusteigen. Informationen zur aktuellen Situation bei der ÖBB auf www.oebb.at/de/news/notfallnews. Current Information! On Monday July 2, 2018, there may be limited public rail...

