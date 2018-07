Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOZÖLLE - Die Europäische Union warnt US-Präsident Donald Trump davor, den mehrfach angedrohten Schutzzoll auf Autos zu erheben. Höhere Autozölle würden "erneut gegen internationales Recht verstoßen", die internationale Gemeinschaft könne und werde das nicht akzeptieren. Es sei daher "ein realistisches Szenario", dass die betroffenen Länder ihrerseits amerikanische Exporte im Wert von bis zu 294 Milliarden Dollar mit höheren Einfuhrzöllen belegen würden, heißt es in einem internen Papier der EU-Kommission, das dem Handelsblatt vorliegt. Die Summe entspricht den amerikanischen Importen von Autos und Autoteilen im vergangenen Jahr und einem Fünftel der gesamten US-Ausfuhren. (Handelsblatt S. 4)

DIESELKRISE - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer "kann nicht ausschließen", dass er Deutschlands Autokonzerne wegen der Dieselkrise noch zu weiteren Rückrufen verdonnern wird. "Wir werden weiterprüfen", sagte der CSU-Politiker auf einer Veranstaltung des Handelsblatts. Scheuer zeigte sich "verärgert", dass für die Bewältigung dieser Fehler so viel Zeit nötig sei. (Handelsblatt S. 8)

ELEKTROAUTO - In einem Jahr läuft die Subvention für den Kauf von Elektroautos aus. Doch noch ist sehr viel Geld übrig. Nun werden Stimmen laut, die eine Verlängerung fordern. (FAZ S. 22)

KOALITION - Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will im unionsinternen Streit um die Asylpolitik offenbar persönliche Konsequenzen ziehen. Er hat am späten Sonntagabend angekündigt, dass er zurücktreten werde - als Parteichef und Bundesinnenminister. Damit reagierte er auf den zuletzt unerbittlich geführten Streit mit Kanzlerin Angela Merkel. Seehofer kündigte den Schritt während einer Sitzung der erweiterten CSU-Parteiführung in München an. Zuvor hatte er sich stundenlang mit dem Vorstand und der CSU-Landesgruppe im Bundestag beraten. SZ S. 1)

EZB - Danièle Nouy mag selbst noch nicht recht glauben, dass ihre Zeit an der Spitze der EZB-Bankenaufsicht zur Neige geht. Doch für die erste Bankenchefaufseherin der Euro-Zone ist Ende des Jahres definitiv Schluss. Verlängerbar ist die fünfjährige Amtszeit Nouys nicht. Potenzielle Nachfolger bringen sich daher langsam in Stellung. Wann die Entscheidung getroffen wird, ist unklar. Italien habe bereits hinter den Kulissen Interesse an dem Posten signalisiert, berichten EU-Diplomaten. Und es sei durchaus denkbar, dass die Regierung in Rom das Amt auch bekommen werde. Italien verfüge über drei mögliche Kandidaten, hieß es in Brüssel. Alle drei können Erfahrung in der europäischen Bankenaufsicht vorweisen. (Handelsblatt S. 28)

ENERGIEPOLITIK - Nach einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW Köln) hat sich der Fortschritt der deutschen Energiewende in den vergangenen vier Jahren zum Teil deutlich verlangsamt. Demnach weiche der Stand der meisten Kennzahlen, die erreicht werden sollen, immer weiter von den Zielen ab, die sich die Regierung selbst gesteckt hatte. Zwar habe die Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode Ausschreibungen für erneuerbare Energien eingeführt und damit "wichtige Wettbewerbselemente bei der Förderung erneuerbarer Energien geschaffen". Doch das sei es praktisch schon gewesen: "Bei den wichtigsten Zielen konnte insgesamt kein messbarer Fortschritt erzielt werden", heißt es in der IW-Zwischenbilanz 2014-2017, die WELT exklusiv vorliegt. "Im Gegenteil hat sich der Rückstand zu den eigenen Zielvorstellungen auf dem Weg der Energiewende weiter erhöht." (Welt S. 9)

ENERGIEPOLITIK - Umweltministerin Svenja Schulze und Wirtschaftsminister Peter Altmaier streiten seit Regierungsbeginn über wichtige Projekte, etwa beim Umbau des Steuer- und Abgabensystems im Energiebereich. Die Auseinandersetzungen gehen zulasten der Wirtschaft. (Handelsblatt S. 10)

MIGRANTEN - Die Geldüberweisungen von Migranten und Flüchtlingen an ihre Angehörigen zu Hause sind erheblich gestiegen. Allein im Jahr 2016 flossen mehr als 20 Milliarden Dollar (17,7 Milliarden Euro) aus Deutschland zurück in die Herkunftsländer - mehr als sechs Milliarden mehr als noch im Jahr 2007. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion zu "Rücküberweisungen aus Deutschland" hervor, die WELT vorliegt. Deutschland gehört demnach zu den größten Ausgangsländern privater Geldtransfers. Nur aus den USA, Saudi-Arabien und der Schweiz wurden 2016 noch größere Summen überwiesen. (Welt S. 5)

