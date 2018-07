FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KXT XFRA AU000000LWP2 LWP TECHNOLOGIES LTD

XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N.

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01

AEU XFRA IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10

44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30

4LG XFRA CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10

DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW