AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Wandelanleihe mit einem Zinssatz von 1,00%, fällig 2020 (WKN: A16854, ISIN: DE000A168544) (die 'Schuldverschreibungen')

02.07.2018

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Wandelanleihe mit einem Zinssatz von 1,00%, fällig 2020 (WKN: A16854, ISIN: DE000A168544) (die "Schuldverschreibungen")

Mitteilung an die Gläubiger der Schuldverschreibung

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (der "Emittent") teilt hiermit den Gläubigern der oben genannten Schuldverschreibung mit, dass der ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibung nach erfolgten Wandlungen nunmehr 103.100.000 Euro beträgt.

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Grünwald
2. Juli 2018

Kontakt:
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Email: investor@aureliusinvest.de

