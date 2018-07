M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia erneuert und erhöht Konsortialkredit - Erstes Industrieunternehmen in der Schweiz mit "Green Loan"-Komponente | Pionierrolle in der Baubranche | Kreditfazilität beträgt neu CHF 800 Mio.

Dietlikon, 2.Juli 2018 - Implenia hat ihren laufenden Konsortialkredit frühzeitig zu verbesserten Konditionen erneuert und aufgestockt. Die Kreditfazilität konnte mit dem bestehenden Schweizer Bankenkonsortium unter Führung der UBS um CHF 150 Mio. auf CHF 800 Mio. erhöht werden. Als erstes Industrieunternehmen in der Schweiz wird die anwendbare Kreditmarge teilweise an die von Sustainalytics erhobene Nachhaltigkeitsperformance gekoppelt. Implenia wird vom weltweit führenden Anbieter von Research und Ratings für Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG) aktuell mit hervorragenden 74 Punkten bewertet. Damit ist Implenia ein Leader in ihrer Branche und eine Vorreiterin in der "grünen" Kreditfinanzierung.

Die Laufzeit der Kreditfazilität endet neu im Dezember 2023 und kann zusätzlich um maximal zwei Jahre verlängert werden. Die frühzeitige Erneuerung kam vor dem Hintergrund des guten Marktumfelds sowie dem Wachstumspotenzial der Gruppe zustande. Zudem untermauern die verbesserten Konditionen das attraktive Risikoprofil von Implenia.

Implenia sieht in der erneuerten Kreditfazilität einen starken Vertrauensbeweis des 18 Banken umfassenden Schweizer Konsortiums. Dass die langjährigen Nachhaltigkeitsbestrebungen von Implenia nun auch auf die Finanzierung einen klaren monetären Einfluss haben, ist ein wichtiger und konsequenter Schritt.

Medienkontakt Implenia:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Telefon: +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet (https://twitter.com/Impleniatweet)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Baueinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 3,9 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com (http://www.implenia.com).