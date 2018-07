Keksäää! Kommt die Assistentin mit der blauen Blechdose, weiß jeder: Heute ist irgendwas Besonderes. Was dann passiert, spricht Bände über die Belegschaft.

Im Büroalltag gilt ein Haufen von Regeln. Viele unausgesprochene (zum Beispiel: Wer so nett ist, eine Topfpflanze zu spendieren, muss sie natürlich auch selber bis zur Rente gießen) und auch einige explizite. Und zu den expliziten gehört die Regel: "Die Kekse sind nur für Gäste." Meiner Erfahrung nach gilt das eigentlich für jede Firma.

Die Kekse lagern in irgendeinem Büroschrank, für den ausschließlich die Assistentin der jeweiligen Abteilungsleitung den Schlüssel hat. Geht die in Urlaub, ist "Aushändigung Schlüssel Keksschrank" ein wichtiger Posten bei der Übergabe an die Vertretung. Der Zugang zur blauen Blechdose von Bahlsen mit den "leckeren Kaffee-Begleitern" oder zur grünen Blechdose von Delacre Tea Time "mit feiner belgischer Schokolade" oder der schwarzen Dose mit dem Herz mit der Best Selection "exquisite Vielfalt fair trade" von Lambertz.

Steht dann einmal eine Schale mit Keksen auf dem Konferenztisch, obwohl ein internes Meeting ohne Gäste von außerhalb ansteht, dann gehen bei Kollegen mit Berufserfahrung sofort die Alarmlampen an. Denn das kann nur bedeuten:

1. Die Kekse sind von gestern übrig. Und die Praktikanten haben beim Aufräumen von der Assistentin die Anweisung erhalten: "Die restlichen Kekse könnt ihr stehen lassen. Irgendjemand frisst die morgen auf jeden Fall." Dann stopfen sich die Praktis zum Feierabend mit flacher Hand noch die letzten mit Schokoladenüberzug in den Mund und zurück bleiben ausgerechnet die Dinger, die besonders gut Luftfeuchtigkeit ziehen. Also: Finger weg.2. Kekse in der Konferenz, das könnte auch heißen: Die Mittagspause ist gestrichen. Die Konferenz wird länger. Da will sich die Geschäftsleitung nicht lumpen lassen: "Komm, Tanja, hol die Schatztruhe aus dem Büro. Fünf gerade sein lassen."3. Die Kekse müssen langsam mal weg. Ich habe das schon erlebt. Plötzlich stehen stapelweise Süßigkeiten auf dem Tisch. Und wieder sind es die alten Hasen, die intuitiv die Verpackungen drehen und die Falze hochklappen. Aha, Mindesthaltbarkeit überschritten. Und der Chef strahlt: "Na und? Angegraute Schokolade - das ist nur Kakaofett. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...