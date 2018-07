FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (02.07.2018) EX DIVIDENDE/KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/CAPITAL-MEASURE-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (02/07/2018).



KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME:

BRE BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD

TIC GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45



AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.

DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."