FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (02.07.2018) EX DIVIDENDE/KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/CAPITAL-MEASURE-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (02/07/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME:
BRE BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD
TIC GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
THE EX-DIVIDEND/CAPITAL-MEASURE-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY (02/07/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME:
BRE BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD
TIC GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."