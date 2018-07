Der börsenotierte Baustoffkonzern Wienerberger kauft Isoterm AS, einen Produzenten von frostbeständigen und vorisolierten Kunststoffrohren in Norwegen. Das Unternehmen ist den Angaben zufolge Marktführer für diese Applikationen in Norwegen und betreibt einen Produktionsstandort in Ringebu sowie eine Verkaufsniederlassung im benachbarten Schweden. Die Spezialrohre kommen sowohl im Wasser- und Abwassermanagement in abgelegenen Regionen als auch bei großen Industrie- und Infrastrukturprojekten zum Einsatz. Mit 35 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen 2017 einen Umsatz von rund 12 Mio. Eur. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, kommentiert die Übernahme: "Gerade in den nordischen Ländern ist die Frostbeständigkeit von...

