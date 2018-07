Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach einer Gewinnwarnung von 39 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Reederei habe Kostendruck zu spüren bekommen, etwa bei Treibstoff, der nicht durch höhere Frachtraten habe ausgeglichen werden können, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen, beließ es nach dem Kurseinbruch aber beim "Hold"-Votum. Das neue Ziel liegt über dem aktuellen Kursniveau. Der neue Ausblick des Unternehmens impliziere zudem eine Erholung der Frachtraten in der zweiten Jahreshälfte./mis/ck Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

