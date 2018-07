Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta009/02.07.2018/07:30) - Ergänzung des Portfolios durch hochwertiges, margenstarkes Spezialprodukt -Akquisition ist Teil der Wienerberger-Wachstumsstrategie für die das Unternehmen 2018 rund 200 Mio. Eur vorgesehen hat



Die Wienerberger AG unterzeichnete die Übernahme von Isoterm AS, einem Produzenten von frostbeständigen und vorisolierten Kunststoffrohren in Norwegen. Das Unternehmen ist Marktführer für diese Applikationen in Norwegen und betreibt einen Produktionsstandort in Ringebu sowie eine Verkaufsniederlassung im benachbarten Schweden. Die Spezialrohre kommen sowohl im Wasser- und Abwassermanagement in abgelegenen Regionen als auch bei großen Industrie- und Infrastrukturprojekten zum Einsatz. Mit 35 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen 2017 einen Umsatz von rund 12 Mio. Eur.



Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, kommentiert die Übernahme: "Gerade in den nordischen Ländern ist die Frostbeständigkeit von Rohren ein wichtiges Thema, insbesondere wenn es um Versorgungssicherheit, zum Teil auch abgelegener Regionen, geht. Vorisolierte Rohre können im Freien aber auch über der Frostgrenze - also in jenem Bereich des Bodens, der bei kalten Temperaturen friert - verlegt werden, was eine enorme Kostenersparnis bei der Verlegung bedeutet. Ich freue mich, dass wir mit der Akquisition von Isoterm einen neuerlichen Schritt zur Weiterentwicklung unseres Kunststoffrohrgeschäftes setzen konnten. Klares Ziel unserer Wachstumsstrategie ist es, das Geschäft in unseren Kernmärkten durch margenstarke, hochwertige Spezialprodukte zu ergänzen. Wir haben im Rohrbereich führende Marktpositionen in unseren nordischen Märkten - mit Isoterm komplementieren wir unser Produktportfolio optimal."



Pipelife, eine 100 % Tochter der Wienerberger AG, ist in 26 Ländern tätig und gehört zu den führenden europäischen Anbietern von Kunststoffrohren, Rohrsystemen und Formteilen. Das Produktsortiment umfasst Rohrsysteme für unter anderem folgende Anwendungsbereiche: Trinkwasserversorgung, Kanalisation, Gasversorgung, Elektroinstallationen, Kalt- und Warmwasser. In Nordeuropa zählt Norwegen zu den Kernmärkten von Pipelife. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Produktionsstandorte in Stathelle und Surnadal sowie Vertriebsbüros in Oslo, Trondheim und Bergen und beschäftigt rund 180 Mitarbeiter.



Die Übernahme von Isoterm ist Teil des wertschaffenden Wachstums, entspricht den Investkriterien von Wienerberger und leistet einen unmittelbaren Beitrag zum Nettoergebnis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vorbehaltlich üblicher Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2018 erwartet.



Wienerberger AG Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wi enerberger-aktie/aktionärsstruktur.



