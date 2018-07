Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

DIENSTAG: In den USA findet am Tag vor dem Independence Day ein verkürzter Börsenhandel statt.

FUßBALL-WM

16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Brasilien - Mexiko, Samara

20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Belgien - Japan, Rostow

TAGESTHEMA

Um im Asylstreit seinen Rücktritt und womöglich eine Staatskrise in Deutschland zu vermeiden, will CSU-Chef Horst Seehofer am Montag noch einmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandeln. "Wir werden heute mit der CDU nochmal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", sagte Seehofer in der Nacht nach rund zehnstündigen Beratungen in München. Beim letzten Einigungsversuch soll es laut Seehofer nur um verschärfte Grenzkontrollen und die Zurückweisung von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen gehen. Er bestätigte, dass er dem Vorstand seiner Partei den Rückzug als Parteivorsitzender und Bundesinnenminister angeboten hat. Binnen drei Tagen, so Seehofer, könne er diesen Schritt vollziehen. Ob er wirklich hinwirft, "wird dann entschieden nach dem Gespräch mit der CDU." Wie ein Kompromiss mit der Schwesterpartei und ihrer Chefin aussehen kann, steht aber in den Sternen. Seehofer betonte zwar, die Koalition erhalten zu wollen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter jedoch, dass es ein Abrücken von den Zurückweisungen bereits registrierter Flüchtlingen nicht geben werde. Derzeit ist völlig unklar, wer auf Seehofer als Vorsitzenden und Innenminister folgen könnte und was das für die Fortsetzung der großen Koalition bedeuten würde. Auch die CDU bleibt in der Sache hart. Der CDU-Bundesvorstand stellte sich am späten Abend hinter die Linie der Kanzlerin, die nationale Alleingänge an der Grenze ablehnt, um die Freizügigkeit in Europa zu erhalten. Die CSU fürchtet wegen der erstarkten AfD den Verlust der absoluten Mehrheit bei den Landtagswahlen in Bayern im Herbst.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Allgeier 0,50 EUR BHB Brauhold. Bay.Mit. 0,06 EUR Schweizer Elec. 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53.1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 54,4 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55.0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,5 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 56,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.713,60 -0,29 Nikkei-225 21.924,51 -1,70 Schanghai-Composite 2.808,35 -1,37 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.306,00 1,06 DAX-Future 12.271,00 0,52 XDAX 12.285,72 0,53 MDAX 25.854,38 1,06 TecDAX 2.691,38 1,65 EuroStoxx50 3.395,60 0,89 Stoxx50 3.042,96 0,76 Dow-Jones 24.271,41 0,23 S&P-500-Index 2.718,37 0,08 Nasdaq-Comp. 7.510,30 0,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,42 +12

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,52 2,52 0,63 USA 10 Jahre 2,85 2,86 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für die Börsen in Europa dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Auf Grund der weiterhin latenten Gefahr eines Handelskrieges der USA mit China aber auch der Europäischen Union dürften vor allem die Aktien der Unternehmen aus dem Automobilbereich erneut unter Abgabedruck geraten. Auch der EU-Gipfel mit seinen Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik hat nicht zur erhofften politischen Entspannung geführt. Vielmehr stehen in Deutschland die Unionsparteien CDU und CSU weiterhin vor einer Zerreißprobe.

Rückblick: Erleichterung nach dem EU-Gipfel, Käufe zum Monats- sowie Quartalsultimo und gute US-Konjunkturdaten haben die europäischen Börsen am Freitag beflügelt. Die Gewinnwarnung von Hapag-Llloyd belastete auch Aktien anderer Container-Reedereien. Möller Maersk fielen um 3,3 Prozent. Novartis gewannen 3,9 Prozent. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer. Daneben hatte Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Deutsche Bank stiegen um 1,8 Prozent, obwohl das Institut beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen ist. Marktteilnehmer hatten allerdings mit dem Scheitern gerechnet. Für Adidas ging es um 1,6 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützten. Covestro waren klarer DAX-Gewinner, sie sprangen um 3,7 Prozent dank eines gut aufgenommenen Kapitalmarkttags am Vortag. Unter anderem erhöhte Broker Raymond James sein Kursziel noch einmal, obwohl es schon doppelt so hoch lag wie der aktuelle Kurs. Morgan Stanley schickte derweil Prosiebensat.1 mit einer doppelten Abstufung von "Over-" auf "Underweight" um 6,3 Prozent nach unten. Kräftig erholt um 6,4 Prozent zeigten sich Osram nach der Gewinnwarnung vom Vortag und dem darauffolgenden Kursabsturz. Nach einer Gewinnwarnung brachen Hapag-Lloyd um 15 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem ansonsten ruhigen Geschäft bewegte der Einstieg von Freenet bei Ceconomy. Der Telekomkonzern beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an dem Unterhaltungselektronikhändler. Die beiden Unternehmen vereinbarten am Freitag die Übernahme von rund 32,6 Millionen Ceconomy-Aktien zum Stückpreis von 8,50 Euro durch Freenet. Das entspricht einem Aufschlag von ca. 18 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Stammaktie am Donnerstag. Freenet investiert damit insgesamt rund 277 Millionen Euro in die Metro-Tochter. Für die Ceconomy-Aktie ging es nachbörslich um 9 Prozent nach oben, während Freenet 2 Prozent verloren.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Zum Ende des ersten Halbjahres ist es an den US-Börsen am Freitag leicht nach oben gegangen. Zwischenzeitlich deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab. Im Vorfeld des Wochenendes wollten viele Börsianer ihre Risiken vermindern, hieß es am Markt. Für die zuvor höheren Aufschläge machten Teilnehmer eine Reihe von Gründen aus: Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen, aber auch die Politik. Aktien von Banken gehörten zunächst zu den größten Gewinnern, nachdem alle US-Geldhäuser den zweiten Teil des Stresstests bestanden hatten. Am Ende gab der Sektor aber das Plus wieder ab. Energie-Werte profitierten wieder vom festen Ölpreis und rückten um 0,7 Prozent vor. Nike hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, was die Aktie um gut 11 Prozent nach oben trieb. Weniger überzeugend waren die Zahlen von Constellation Brands. Die Aktie gab um 5,7 Prozent nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1646 -0,2% 1,1668 1,1666 EUR/JPY 128,90 -0,2% 129,17 129,33 EUR/CHF 1,1555 -0,1% 1,1564 1,1589 GBP/EUR 1,1311 -0,0% 1,1418 1,1310 USD/JPY 110,67 -0,0% 110,72 110,86 GBP/USD 1,3173 -0,2% 1,3200 1,3196 Bitcoin BTC/USD 6.328,48 -1,0% 6.392,19 5.919,32

Die Einigung in der europäischen Migrationsfrage gab neben den europäischen Aktienmärkten auch dem Euro kräftig Auftrieb. Die Gemeinschaftswährung stieg um 1 Prozent auf 1,1680 Dollar. Die Einigung in der Frage der Migration hat über das Wochenende einige Risse bekommen. Zudem schwelt der Streit zwischen der CDU und der CSU in Deutschland weiter. Nun soll es ein abschließendes Treffen zwischen Merkel und Seehofer geben. Der Euro zeigt sich zu Wochenbeginn mit leichten Abgaben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,36 74,15 -1,1% -0,79 +23,5% Brent/ICE 78,22 79,23 -1,3% -1,01 +21,2%

