DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

DIENSTAG: In den USA findet am Tag vor dem Independence Day ein verkürzter Börsenhandel statt.

FUßBALL-WM

16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Brasilien - Mexiko, Samara

20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Belgien - Japan, Rostow

TAGESTHEMA

Um im Asylstreit seinen Rücktritt und womöglich eine Staatskrise in Deutschland zu vermeiden, will CSU-Chef Horst Seehofer am Montag noch einmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandeln. "Wir werden heute mit der CDU nochmal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", sagte Seehofer in der Nacht nach rund zehnstündigen Beratungen in München. Beim letzten Einigungsversuch soll es laut Seehofer nur um verschärfte Grenzkontrollen und die Zurückweisung von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen gehen. Er bestätigte, dass er dem Vorstand seiner Partei den Rückzug als Parteivorsitzender und Bundesinnenminister angeboten hat. Binnen drei Tagen, so Seehofer, könne er diesen Schritt vollziehen. Ob er wirklich hinwirft, "wird dann entschieden nach dem Gespräch mit der CDU." Wie ein Kompromiss mit der Schwesterpartei und ihrer Chefin aussehen kann, steht aber in den Sternen. Seehofer betonte zwar, die Koalition erhalten zu wollen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter jedoch, dass es ein Abrücken von den Zurückweisungen bereits registrierter Flüchtlingen nicht geben werde. Derzeit ist völlig unklar, wer auf Seehofer als Vorsitzenden und Innenminister folgen könnte und was das für die Fortsetzung der großen Koalition bedeuten würde. Auch die CDU bleibt in der Sache hart. Der CDU-Bundesvorstand stellte sich am späten Abend hinter die Linie der Kanzlerin, die nationale Alleingänge an der Grenze ablehnt, um die Freizügigkeit in Europa zu erhalten. Die CSU fürchtet wegen der erstarkten AfD den Verlust der absoluten Mehrheit bei den Landtagswahlen in Bayern im Herbst.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Allgeier 0,50 EUR BHB Brauhold. Bay.Mit. 0,06 EUR Schweizer Elec. 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53.1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 54,4 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55.0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,5 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 56,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.713,60 -0,29 Nikkei-225 21.924,51 -1,70 Schanghai-Composite 2.808,35 -1,37 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.306,00 1,06 DAX-Future 12.271,00 0,52 XDAX 12.285,72 0,53 MDAX 25.854,38 1,06 TecDAX 2.691,38 1,65 EuroStoxx50 3.395,60 0,89 Stoxx50 3.042,96 0,76 Dow-Jones 24.271,41 0,23 S&P-500-Index 2.718,37 0,08 Nasdaq-Comp. 7.510,30 0,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,42 +12

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,67 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,52 2,52 0,63 USA 10 Jahre 2,85 2,86 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,02 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für die Börsen in Europa dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Auf Grund der weiterhin latenten Gefahr eines Handelskrieges der USA mit China aber auch der Europäischen Union dürften vor allem die Aktien der Unternehmen aus dem Automobilbereich erneut unter Abgabedruck geraten. Auch der EU-Gipfel mit seinen Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik hat nicht zur erhofften politischen Entspannung geführt. Vielmehr stehen in Deutschland die Unionsparteien CDU und CSU weiterhin vor einer Zerreißprobe.

Rückblick: Erleichterung nach dem EU-Gipfel, Käufe zum Monats- sowie Quartalsultimo und gute US-Konjunkturdaten haben die europäischen Börsen am Freitag beflügelt. Die Gewinnwarnung von Hapag-Llloyd belastete auch Aktien anderer Container-Reedereien. Möller Maersk fielen um 3,3 Prozent. Novartis gewannen 3,9 Prozent. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer. Daneben hatte Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Deutsche Bank stiegen um 1,8 Prozent, obwohl das Institut beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen ist. Marktteilnehmer hatten allerdings mit dem Scheitern gerechnet. Für Adidas ging es um 1,6 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützten. Covestro waren klarer DAX-Gewinner, sie sprangen um 3,7 Prozent dank eines gut aufgenommenen Kapitalmarkttags am Vortag. Unter anderem erhöhte Broker Raymond James sein Kursziel noch einmal, obwohl es schon doppelt so hoch lag wie der aktuelle Kurs. Morgan Stanley schickte derweil Prosiebensat.1 mit einer doppelten Abstufung von "Over-" auf "Underweight" um 6,3 Prozent nach unten. Kräftig erholt um 6,4 Prozent zeigten sich Osram nach der Gewinnwarnung vom Vortag und dem darauffolgenden Kursabsturz. Nach einer Gewinnwarnung brachen Hapag-Lloyd um 15 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem ansonsten ruhigen Geschäft bewegte der Einstieg von Freenet bei Ceconomy. Der Telekomkonzern beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an dem Unterhaltungselektronikhändler. Die beiden Unternehmen vereinbarten am Freitag die Übernahme von rund 32,6 Millionen Ceconomy-Aktien zum Stückpreis von 8,50 Euro durch Freenet. Das entspricht einem Aufschlag von ca. 18 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Stammaktie am Donnerstag. Freenet investiert damit insgesamt rund 277 Millionen Euro in die Metro-Tochter. Für die Ceconomy-Aktie ging es nachbörslich um 9 Prozent nach oben, während Freenet 2 Prozent verloren.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Zum Ende des ersten Halbjahres ist es an den US-Börsen am Freitag leicht nach oben gegangen. Zwischenzeitlich deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab. Im Vorfeld des Wochenendes wollten viele Börsianer ihre Risiken vermindern, hieß es am Markt. Für die zuvor höheren Aufschläge machten Teilnehmer eine Reihe von Gründen aus: Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen, aber auch die Politik. Aktien von Banken gehörten zunächst zu den größten Gewinnern, nachdem alle US-Geldhäuser den zweiten Teil des Stresstests bestanden hatten. Am Ende gab der Sektor aber das Plus wieder ab. Energie-Werte profitierten wieder vom festen Ölpreis und rückten um 0,7 Prozent vor. Nike hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, was die Aktie um gut 11 Prozent nach oben trieb. Weniger überzeugend waren die Zahlen von Constellation Brands. Die Aktie gab um 5,7 Prozent nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1646 -0,2% 1,1668 1,1666 EUR/JPY 128,90 -0,2% 129,17 129,33 EUR/CHF 1,1555 -0,1% 1,1564 1,1589 GBP/EUR 1,1311 -0,0% 1,1418 1,1310 USD/JPY 110,67 -0,0% 110,72 110,86 GBP/USD 1,3173 -0,2% 1,3200 1,3196 Bitcoin BTC/USD 6.328,48 -1,0% 6.392,19 5.919,32

Die Einigung in der europäischen Migrationsfrage gab neben den europäischen Aktienmärkten auch dem Euro kräftig Auftrieb. Die Gemeinschaftswährung stieg um 1 Prozent auf 1,1680 Dollar. Die Einigung in der Frage der Migration hat über das Wochenende einige Risse bekommen. Zudem schwelt der Streit zwischen der CDU und der CSU in Deutschland weiter. Nun soll es ein abschließendes Treffen zwischen Merkel und Seehofer geben. Der Euro zeigt sich zu Wochenbeginn mit leichten Abgaben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,36 74,15 -1,1% -0,79 +23,5% Brent/ICE 78,22 79,23 -1,3% -1,01 +21,2%

July 02, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)

Am Ölmarkt setzten die Preise ihren Anstieg fort, wenn auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während WTI zum Settlement um "nur" 1 Prozent auf 74,15 Dollar stieg, zog die europäische Referenzsorte Brent um 2 Prozent auf 79,42 Dollar an. Brent profitiere von einem innerlibyschen Streit um die Vermarktungsrechte für das Öl des nordafrikanischen Landes und Opec-Mitglieds, hieß es. Infolge dieses Streits könnten 780.000 Barrel Öl pro Tag weniger auf den Markt kommen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf eine deutlichere Erhöhung der Fördermenge durch Saudi-Arabien drücken zu Wochenbeginn auf die Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,25 1.253,17 -0,2% -2,92 -4,0% Silber (Spot) 16,01 16,12 -0,6% -0,10 -5,4% Platin (Spot) 845,35 853,35 -0,9% -8,00 -9,1% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 -11,5%

Der Goldpreis erholte sich nach der viertägigen Verlustserie leicht, auch gestützt von dem zum Euro schwächeren Dollar. Die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger dämpfte jedoch das Interesse an dem Edelmetall. Die Feinunze notierte mit 1.252 Dollar 0,3 Prozent höher als am Donnerstag. Im asiatischen Handel gibt das Edelmetall seine Gewinne wieder ab.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

EU-FLÜCHTINGSPOLITIK

Die flüchtlingspolitischen Vereinbarungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit anderen EU-Staaten sind deutlich weitgehender als zunächst bekannt. Wie die Kanzlerin den Koaltionspartnern SPD und CSU mitteilte, erreichte sie in Brüssel außer mit Spanien und Griechenland noch mit 14 weiteren EU-Staaten Absprachen über eine Rücknahme von dort bereits registrierten Flüchtlingen. SPD-Chefin Andrea Nahles begrüßte am Samstag die EU-Gipfelergebnisse, meldete aber zugleich Vorbehalte an.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken, ein weiteres Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums inmitten der zunehmenden Handelsspanne mit den USA. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (Mai: 51,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor fiel um 0,1 auf 51,0 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Unternehmensumfrage hervorgeht.

TRUMP/WTO

US-Präsident Donald Trump hat Berichte dementiert, wonach er einen Ausstieg der USA aus der Welthandelsorganisation (WTO) plant. "Ich spreche nicht von einem Ausstieg", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Reportern . Trump hatte die WTO in der Vergangenheit als "Katastrophe" bezeichnet.

ÖLPREISE

Saudi-Arabien wird seine Ölproduktion nach den Worten von US-Präsident Donald Trump deutlich ausweiten, um dem hohen Ölpreis entgegenzuwirken. Er habe König Salman von Saudi-Arabien gebeten, die Ölproduktion um bis zu zwei Millionen Barrel zu erhöhen, um Ausfälle infolge "der Turbulenzen und Störungen im Iran und Venezuela" auszugleichen, schrieb Trump am Samstag bei Twitter. Er fügte hinzu: "Preise zu hoch! Er hat zugestimmt!"

MEXIKO

US-Präsident Donald Trump hat dem linksgerichteten Politiker Andrés Manuel López Obrador zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Mexiko gratuliert. López Obrador gewann die Präsidentschaftswahl laut Nachwahlbefragungen deutlich. Seine beiden wichtigsten Konkurrenten bei der Wahl räumten ihre Niederlage ein.

NORDKOREA

Trotz seines Bekenntnisses zur atomaren Abrüstung beim Singapurer Gipfel betreibt Nordkorea laut Medienberichten sein Atomwaffenprogramm heimlich weiter. Nordkorea habe die Absicht, einen Teil seines atomaren Materials zu behalten und Produktionsstätten vor den USA zu verstecken, berichtete die Washington Post am Samstag unter Berufung auf US-Verantwortliche.

POLITIK/UN

Der ehemalige EU-Kommissar Antonio Vitorino wird neuer Vorsitzender der Internationalen Organisation für Migration der UN (IOM). US-Präsident Donald Trumps Kandidat Ken Isaacs konnte sich wegen des Vorwurfs islamfeindlicher Positionen nicht durchsetzen.

AUTO

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kann nicht ausschließen, dass er die deutschen Autobauer zu weiteren Rückrufen verpflichten wird. "Wir werden weiterprüfen", sagte der CSU-Politiker dem Handelsblatt. "Es handelt sich um ein laufendes Marktüberwachungsverfahren." Im Rahmen dessen würden auch Automarken aus anderen europäischen Ländern getestet.

EZB

Italien will den nächsten Chef der EZB-Bankenaufsicht stellen. Es gebe drei mögliche Bewerber für die Nachfolge von Daniele Nouy, erfuhr das Handelsblatt aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Der Chef der European Banking Authority (EBA) Andrea Enria und Ignazio Angeloni, Board-Mitglied der EZB-Bankenaufsicht, hätten gute Aussichten, das Amt zu bekommen. Als dritter möglicher Kandidat wurde der Vizegouverneur der Banca d'Italia, Fabio Panetta, genannt.

BMW

Der Autobauer BMW appelliert in einem Schreiben an den US-Handelsminister Wilbur Ross, von Strafzöllen auf Fahrzeugimporte abzusehen. "Die heimische Produktion von Automobilen hat keinen Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit der USA", heißt es in der Stellungnahme zu einer Untersuchung des Handelsministeriums, die Dow Jones Newswires vorliegt.

THYSSENKRUPP/TATA

führen ihre Stahlgeschäfte zusammen und schmieden den zweitgrößten europäischen Hersteller der Branche. Am Samstag unterzeichneten das deutsche und das britisch-niederländische Unternehmen nach Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsgremien den Vertrag zur Gründung des 50:50-Gemeinschaftsunternehmens Thyssenkrupp Tata Steel.

THYSSENKRUPP

Nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures von Thyssenkrupp und Tata Steel hat Thyssen-Großaktionär Cevian auf einen schnellen Umbau des DAX-Konzerns gepocht. "Das Joint Venture muss nun zügig und mit der nötigen Konsequenz realisiert werden, damit dessen volles Potential ausgeschöpft werden kann", sagte Lars Förberg, Gründungspartner von Cevian Capital. "Jetzt ist es dringend notwendig, die Gelegenheit zu nutzen, um die erhebliche und andauernde Underperformance der Industriesparten zu beseitigen."

VW

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess kann die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler im Zusammenhang mit der Dieselaffäre nur schwer nachvollziehen. "Das war für mich in der Tat ein Riesenschock", sagte Diess in einem Interview mit Bild am Sonntag.

FREENET/CECONOMY

Freenet beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an Ceconomy. Die beiden Unternehmen vereinbarten die Übernahme von rund 32,6 Millionen Ceconomy-Aktien zum Stückpreis von 8,50 Euro durch Freenet. Das entspricht einem Aufschlag von ca. 18 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Stammaktie am Donnerstag. Freenet investiert damit insgesamt rund 277 Millionen Euro in Ceconomy.

STADA

hat den Gläubigern der Stada-Anleihe 2015/2022 (ISIN: XS1213831362) den Rückkauf der Schuldverschreibungen angeboten, und zwar zum Nominalbetrag nebst aufgelaufener Zinsen bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung. Das Rückkaufangebot beginnt am 29. Juni 2018 und endet am 10. Juli 2018 um 15.00 Uhr deutscher Zeit.

AIR BERLIN

Der arabischen Fluggesellschaft Etihad droht laut einem Zeitungsbericht eine Klage der Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Sie wollen von dem ehemaligen Miteigentümer Etihad 2 bis 3 Milliarden Euro einfordern, berichtet die Bild am Sonntag. Weil aber kein Geld für einen Prozess da sei, solle diesen ein Hedgefonds finanzieren.

CVC/RECORDATI

Die Familie Recordati verkauft ihren Mehrheitsanteil an dem gleichnamigen italienischen Pharmakonzern an ein Konsortium unter Führung der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners. Das Konsortium aus Fonds vereinbarte den Kauf der Familienholding Fimei SpA für 3,03 Milliarden Euro, wie CVC mitteilte.

