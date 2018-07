Der Brexit bedroht die Lieferketten. Auch für den Autositzhersteller Brose wird die britische Produktion zum Großrisiko. Jetzt entwirft er detaillierte Notfallpläne.

Dass ein Autositz Hightech ist, daran hat Jürgen Zahl keinen Zweifel. Im Besprechungsraum der Niederlassung des deutschen Zulieferers Brose dauert es im Gespräch nur wenige Minuten, da richtet sich der hochgewachsene Manager auf und spurtet ans Ende des Raums. Der Geschäftsführer von Brose Limited in Coventry, einer Industriestadt im Herzen Großbritanniens, zeigt auf den Sockel mit dem schwarzen, etwa einen Meter hohen Metallgerippe, das als Basis für einen Autositz dient. "So ein Rücksitz besteht aus ungefähr 150 Einzelteilen, die wir hier schweißen, lackieren und anschließend montieren", sagt Zahl mit Stolz in der Stimme. Doch "90 Prozent der Teile", sagt er mit Nachdruck, "stammen nicht aus Großbritannien". Und das bereitet ihm Sorge.

Der Autozulieferer Brose aus dem oberfränkischen Coburg, ein Gigant in Familienbesitz, mit mehr als sechs Milliarden Euro Umsatz und 26.000 Mitarbeitern, betreibt in Coventry 2 von 60 Fabriken für die Produktion von Fensterhebern, Autotürkomponenten und -sitzen. Coventry war das erste Auslandswerk der Firmengeschichte. Die Zukunft des britischen Standorts ist ungewisser denn je. In einem Jahr will Großbritannien aus der EU ausgetreten sein. Wie das Verhältnis zum Kontinent sein wird, ist unklar. Zahl bezeichnet die Ungewissheit mit britischem Understatement als "ein Problem". In Wahrheit kann Brose weder planen noch agieren - das ist wie Autofahren durch dichten Londoner Smog.

Unternehmen wie Brose werden zum Spielball der politischen Kräfte. Die Frage, ob an der nordirischen Grenze Zölle fällig werden, ist ungelöst; Details zur Warenabwicklung bleiben unklar, weil das künftige Verhältnis Großbritanniens zum EU-Binnenmarkt ungewiss ist. Die Wirtschaft wird zunehmend nervös. Im Vorfeld des EU-Gipfels Ende Juni haben erste Unternehmen wie Airbus und BMW, die traditionell zur Diplomatie neigen, unumwunden klargestellt: Die Verlagerung der Produktion ist eine Option. Premierministerin Theresa May beteuert, sie höre zu. "Fuck Business", sagte Außenminister Boris Johnson.

Was Leute wie Johnson vergessen: Lieferketten sind historisch gewachsen. Unternehmen haben sie auf die Produktion abgestimmt, Kosten und Wege optimiert. Wer sie zerreißt, setzt Industrien aufs Spiel. "Made in Britain" steht vor der Existenzfrage.

Das Politgezanke trifft Akteure wie Brose doppelt hart. Einmal im Monat sitzt bei Brose in Coventry eine Brexit-Taskforce zusammen. Finanz- und Logistikexperten, IT-Spezialisten, Einkaufs- und Vertriebsleute und Personaler spielen dann Optionen durch. Sie wissen, dass die Zukunft der Sitzproduktion in Coventry nicht nur davon abhängt, was Brüssel und London irgendwann vereinbaren. Sondern auch, wie die Autohersteller darauf reagieren. Brose produziert nah am Kunden. Verlagert etwa Jaguar seine Produktion, hat auch Brose ein Problem.

Flexibilität ist die Kunst der Stunde. Der Ersatz europäischer Lieferanten durch britische - ein mögliches Szenario, mit dem sich die Taskforce befasst - ist für Brose mit Risiken verbunden, denn Autohersteller könnten sich in ein paar Jahren entscheiden, neue Modelle nicht mehr in Großbritannien zu bauen. Britische Zulieferer aufzutun ist ohnehin schwer, weil die kaum Kapazitäten haben. Außerdem sind sie teuer, und Preise könnten steigen, wenn die Nachfrage nach britischen Zulieferern stark zunehmen sollte. Das hat die Taskforce berechnet.

Doch was, wenn ein harter Brexit mit Grenzkontrollen und Zöllen kommt? Jeden Tag fahren in Coventry zwei bis drei Lkws voller Sitzkomponenten vor, die Lagerbestände im Brose-Werk reichen für maximal zwei Tage. Grenzkontrollen auf dem Weg über den Ärmelkanal in Calais und Dover, dem Nadelöhr zwischen Insel und ...

