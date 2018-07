IRW-PRESS: RavenQuest Biomed Inc.: RavenQuest notiert Warrants

29. Juni 2018 - Vancouver, British Columbia - RavenQuest BioMed Inc. (CSE: RQB OTCQB:RVVQF Frankfurt: 1IT) (RavenQuest) freut sich, bekannt zu geben, dass die gemäß der am 28. Februar 2018 abgeschlossenen vermittelten Privatplatzierung ausgegebenen Warrants (die Warrants) von der Canadian Securities Exchange (die CSE) zur Kotierung zugelassen wurden. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Preis von 1,50 Dollar pro Stammaktie ausgeübt werden. Der Verfall der Warrants könnte vorgezogen werden, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an zehn aufeinander folgenden Handelstagen bei über 2,75 Dollar liegt. Der Handel mit den Warrants wird am 3. Juli 2018 an der CSE unter dem Börsenkürzel RQB.WT aufgenommen.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest ist ein diversifiziertes, börsennotiertes Cannabisunternehmen und betreibt Geschäftsbereiche, die auf die Cannabisproduktion, Management- und Beratungsleistungen sowie spezielle Forschung und Entwicklung spezialisiert sind. RavenQuest ist ein lizenzierter Produzent mit Einrichtungen in Markham (Ontario) und Edmonton (Alberta). RavenQuest unterhält eine Forschungspartnerschaft mit der McGill University in Montreal, in deren Mittelpunkt die Identifizierung von Sorten, die Pflanzenstabilisierung sowie die Ertragsmaximierung der Cannabispflanze stehen.

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf Partnerschaften mit indigenen Communitys und hat eine Absichtserklärung hinsichtlich der Errichtung einer Cannabisproduktionseinrichtung auf dem Land der Fort McMurray First Nation Nr. 468 bekannt gegeben. RavenQuest hat kürzlich auch eine Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von Western Agripharma Ltd., einem Antragsteller, dessen Genehmigungsprozess sich in den letzten Phasen befindet, mit einer Produktionseinrichtung, die zurzeit an der Sunshine Coast (British Columbia) errichtet wird und von Vancouver (British Columbia) aus mit einer Fähre rasch erreicht werden kann, bekannt gegeben.

