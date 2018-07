Das Transportunternehmen Matson Inc. (ISIN: US57686G1058, NYSE: MATX) kündigt eine Dividende von 21 US-Cents für das dritte Quartal 2018 an. Dies ist eine Anhebung um 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet künftig 0,84 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 38,38 US-Dollar (Stand: 29. Juni 2018) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 2,19 ...

