Die Deutsche Bank hat weiterhin mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt fiel das Finanzinstitut bei einem Stresstest in den USA durch. Überraschend wirkte sich das jedoch nicht negativ auf den Aktienkurs aus. Der konnte am Freitag sogar um knapp 1,8 Prozent zulegen. Profitieren konnte das Papier von einer guten Stimmung an den Märkten, welche unter anderem durch politische Entwicklungen wie die Einigung in der Asylpolitik auf dem EU-Gipfel zustande kam. Schlussendlich konnte die Aktie ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...