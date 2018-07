Das Smart-Monitoring ist direkt mit dem Aktiv-Part der Doppelklappe verbunden, zeichnet Nutzungsdaten auf und gibt direkt Meldungen sowie Alarme an den Benutzer. Das LED-Display informiert über Zustand und Nutzung. Die Wartungsanzeige ermöglicht es Serviceteams, rechtzeitig Wartungen zu planen, was Ausfallzeiten minimiert. Auf Wunsch lassen sich diese Daten auch per Wlan Cloud-basiert speichern ...

