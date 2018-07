Ergomed gibt Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Personalie Ergomed gibt Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt 02.07.2018 / 08:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergomed gibt Bestellung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt Ergomed stärkt Management-Team und Vorstand mit der Ernennung von Stuart Jackson zum Finanzvorstand London, UK - 02. Juli 2018: Ergomed plc (AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR) (,Ergomed' oder das ,Unternehmen'), ein Unternehmen das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, gibt heute eine Änderung im Vorstand und Management-Team der Gesellschaft bekannt. Herr Stuart Jackson wird mit sofortiger Wirkung zum neuen Finanzvorstand des Unternehmens bestellt. Stuart Jackson verfügt über 20 Jahre Erfahrung auf Finanzvorstandsebene. Er war im Management von an der Londoner, an der NASDAQ und sowie der Osloer Börse gelisteten Unternehmen tätig. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche internationale Erfahrung in jungen Wachstumsunternehmen sowie in der Leitung bedeutender und komplexer Veränderungsprojekte. Stuart Jackson hat seine Erfahrungen vornehmlich in der Energie- und Technologie-/Telekommunikationsbranche gesammelt, in welchen die Erbringung kontinuierlicher projektbezogener Dienstleistungen über unterschiedliche geografische Regionen hinweg ein wesentlicher Faktor für den Geschäftserfolg ist. Als Finanzvorstand der Acergy SA verantwortete Herr Jackson die finanzielle Umstrukturierung des Geschäfts sowie die Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie, die Acergy innerhalb von vier Jahren von einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 0,1 Mrd. USD zu einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 6,0 Mrd. USD machte. Zuletzt war er Finanzvorstand bei CEONA, einer Unternehmensgruppe der Goldman Sachs Capital Partners, wo er für den Aufbau und das Wachstum des Geschäfts zuständig war, sowie der Bibby Offshore Holdings Limited, für welche er als Finanzvorstand die strategischen Entwicklungs- und M&A-Aktivitäten leitete und die jüngste Rekapitalisierung betreute. Stephen Stamp, Chief Executive Officer von Ergomed, sagte: "Stuart bringt eine starke, internationale Erfolgsbilanz im Bereich der projekt- und serviceorientierten Unternehmen mit zu Ergomed. Seine Erfahrung außerhalb der Gesundheitsdienstleistungsbranche ermöglicht uns einen breiteren Blickwinkel in Bezug auf die Projektabwicklung im Unternehmen. Auf unserem strategischen Weg, eine marktführenden Position zu erreichen, wird er eine wesentliche Rolle beim weiteren Ausbau des starken Fundaments von Ergomed spielen. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Stuart in der nächsten Phase unserer spannenden Entwicklung." Peter George, Chairman von Ergomed, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, Stuart im Vorstand der Ergomed plc begrüßen zu dürfen. Sein Fachwissen und seine Erfahrung über verschiedene Industriezweige hinweg werden vor allem in Hinblick auf den weiteren Ausbau und die Expansion unseres Angebotes in neue angrenzende Bereiche von unschätzbarem Wert sein." Stuart Jackson hat sein Studium im Bereich Accounting und Financial Management an der Universität Loughborough mit einem Bachelor of Science (BSc) abgeschlossen und wurde als Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants zertifiziert. Herr Jackson besitzt 1.845 Stammaktien des Unternehmens. Ergomed bestätigt, dass es in Bezug auf aktuelle und frühere Aufsichtsratsmandate über die im nachstehenden Abschnitt offengelegten Positionen hinaus im Zusammenhang mit Herrn Stuart Jacksons Ernennung keine weiteren Angaben gibt, die gemäß Regel 17 Paragraph (g) des Plan 2 (Schedule Two) der AIM-Regeln für Unternehmen veröffentlicht werden müssen. Herr Stuart Robert Jackson, 58, hält derzeit bzw. hielt in den vergangenen fünf Jahren die folgenden Aufsichtsratsmandate: Aktu- Amava Resorts Pty Key Energy Finance Limited Tortuga Energy elle Services Limited Auf- sicht- srats- manda- te Auf- Bibby Offshore Holdings Limited Bibby Offshore Services Plc sicht- Bibby Subsea Inc. Bibby Subsea Rov Ceona Chartering (UK) srats- Limited Ceona Contracting (UK) Limited Ceona Equipment Limited manda- Ceona Holding Ltd Ceona Investments Limited Ceona Pte. Ltd. te Ceona Services (UK) Limited Ceona Ship 1 Limited Ceona Ship 2 der Limited Ceona Ship 3 Limited Ceona Ship Holdings Limited Newco letz- 987 Limited Oig Giant I Pte. Ltd. Oig Giant Ii Pte. Ltd. ten Project Development International Limited Tartaruga Limited fünf Jahre Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. - ENDE - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. 