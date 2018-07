Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 64 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sowohl das Umsatzwachstum als auch die Profitabilität der Optikerkette seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Das größte Problem dürfte in Zukunft die Gewinnung gut qualifizierten Personals werden./bek/mis

Datum der Analyse: 02.07.2018

ISIN DE0005772206

AXC0063 2018-07-02/08:32