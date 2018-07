Mit Anthony Kennedy tritt ein moderater Richter des US-Supreme-Courts zurück. Damit verschieben sich die Kräfte am Obersten Gericht nach rechts.

Seit dem Jahr 2005 ist John Roberts Vorsitzender des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Mit dem Ausscheiden des moderaten Anthony Kennedy aus dem neunköpfigen Gremium gilt er als neuer Mann in der Mitte. Allerdings verschiebt sich diese Mitte damit deutlich nach rechts.

Kennedy, fast 82 Jahre alt, kündigte vergangene Woche seinen Rücktritt an. Roberts wird damit der konservative Richter in dem neunköpfigen Gremium, der den vier liberalen Mitgliedern politisch am nächsten steht - und könnte so bei Entscheidungen in strittigen Fällen zum Zünglein an der Waage werden. Roberts werde der Richter sein, der bestimme, "wie weit man geht und wie schnell man geht", sagt der Washingtoner Anwalt John Elwood.

Kennedy, in den 80er Jahren von Ronald Reagan nominiert, spielte über lange Zeit eine ähnliche Rolle. Seine Stimme zu Homosexuellen-Rechten, Abtreibung, Todesstrafe, Umwelt oder Wahlrecht bestimmte die Entscheidung des Gerichts, wenn sich liberale und konservative Richter nicht einig waren.

Roberts wird auf der politischen Skala weiter rechts als Kennedy verortet. Als Nachfolge für Kennedy wird US-Präsident Donald Trump voraussichtlich einen Richter oder eine Richterin nominieren, der oder die klar konservativ ist. Damit verschiebt sich das gesamte Kräfteverhältnis am Supreme Court deutlich nach rechts.

Roberts stimmte gegen die Homo-Ehe; als der Oberste Gerichtshof zwei Gesetze für ungültig erklärte, mit denen Texas die Abtreibung für Frauen durch stärkere Auflagen erschweren wollte, war er ebenfalls dagegen. Auch bei der ersten Entscheidung des Gerichtshofs zum Klimawandel beharrte er auf seiner ablehnenden Haltung.

Diese ...

