Das sieht nicht gut aus für die Infineon-Aktie: Das Papier des Chipherstellers krachte vom 10-Jahres-Hoch am 14. Juni bei 25,49 Euro deutlich in den Keller und notiert aktuell bei rund 21,50 Euro. Die britische Investmentbank Barclays hat Infineon von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 20 Euro gesenkt. Analyst Andrew Gardiner sorgt sich in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...