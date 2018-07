Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die zunehmenden Handelsspannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten haben das Wachstum der chinesischen Industrie im Juni leicht gedämpft. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor fiel um 0,1 auf 51,0 Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Zuvor hatte auch der amtliche Einkaufsmanagerindex etwas nachgegeben. Der Subindex der Produktion legte im Juni weiter zu, wobei die Wachstumsrate auf ein Viermonatshoch kletterte, erklärte Caixin. Allerdings gingen die neuen Exportverkäufe im dritten Monat in Folge zurück und blieben inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen China und den USA im Schrumpfungsgebiet.

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken, ein weiteres Anzeichen einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums inmitten der zunehmenden Handelsspannungen mit den USA. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,5 (Mai: 51,9). Ökonomen hatten einen Stand von 51,6 Punkten prognostiziert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 56,4 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.708,50 -0,48% Nikkei-225 21.865,62 -1,97% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.279,66 -2,00% Schanghai-Composite 2.800,71 -1,64% S&P/ASX 200 6.185,80 -0,14%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen dominieren am Montag ganz klar die Abgaben - mit zunehmender Dynamik im Handelsverlauf. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Absicht, globale Einfuhrzölle auf Automobile erheben zu wollen. Diese Möglichkeit sei seine schärfste Waffe, um Zugeständnisse der Handelspartner zu erlangen. Erneut brachte er Importzölle von 20 Prozent ins Spiel. Automobilwerte zählen denn auch in Tokio zu den schwächsten Werten. Der Automobilsektor büßt insgesamt rund 1 Prozent ein. Honda sinken um 0,9 Prozent, Nissan um 1,3 Prozent und Toyota Motor um 0,8 Prozent. Auch an anderen Handelsplätzen zeigen sich die Sektorwerte schwach. So geben Hyundai Motor in Südkorea 1,6 Prozent ab. In Japan belastet zudem der unter den Erwartungen ausgefallene Tankan-Geschäftsklimaindex. Auch der wieder schwächelnde Dollar drückt die Börsenstimmung. Die Börse in Schanghai gibt nach ihrem höchsten Tagesaufschlag seit fast zwei Jahren nun nach. Die chinesischen Gegenzölle auf US-Einfuhren im Umfang von 34 Milliarden Dollar treten zum Ende der Woche in Kraft. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni ist auf Monatssicht gefallen. Darüber hinaus ist auch der offizielle Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China deutlicher als erwartet gesunken. In Australien hält sich der S&P/ASX-200 recht wacker. Der Leitindex in Sydney hat keinen nennenswerten Automobilsektor. Hitachi Chemical verlieren in Tokio 4,3 Prozent auf ein 21-Monatstief - gedrückt von falschen Datenangaben im Zusammenhang mit Säure-Batterien.

US-NACHBÖRSE

In einem seltenen Akt des Protests haben die Aktionäre von Bed Bath & Beyond rebelliert und eine langjährige Direktorin zu Fall gebracht. Darüber hinaus lehnten die Anteilseigner den Vergütungsplan des Innenausstatters ab. Victoria Morrison musste ihren Sitz im Board des Unternehmens räumen, sie war mit für den Vergütungsplan verantwortlich. Die Aktie gab 0,2 Prozent ab. Derweil haben die Aktionäre von WMIH Corp und Nationstar der Fusion der beiden Unternehmen zugestimmt. WMIH kletterten um 3,0 Prozent, Nationstar Mortgage Holdings zeigten sich unverändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.271,82 0,23 55,77 -1,81 S&P-500 2.718,39 0,08 2,08 1,67 Nasdaq-Comp. 7.510,30 0,09 6,62 8,79 Nasdaq-100 7.040,80 0,13 9,20 10,07 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 978 Mio 807 Mio Gewinner 1.725 1.787 Verlierer 1.237 1.194 Unverändert 132 110

Gut behauptet - Zum Ende des ersten Halbjahres ist es an den US-Börsen am Freitag leicht nach oben gegangen. Zwischenzeitlich deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab. Im Vorfeld des Wochenendes wollten viele Börsianer ihre Risiken vermindern, hieß es am Markt. Für die zuvor höheren Aufschläge machten Teilnehmer eine Reihe von Gründen aus: Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen, aber auch Politik. Aktien von Banken gehörten zunächst zu den größten Gewinnern, nachdem alle US-Geldhäuser den zweiten Teil des Stresstests bestanden hatten. Am Ende gab der Sektor aber das Plus wieder ab. Energiewerte profitierten wieder vom festen Ölpreis und rückten um 0,7 Prozent vor. Nike hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, was die Aktie um gut 11 Prozent nach oben trieb. Weniger überzeugend waren die Zahlen von Constellation Brands. Die Aktie gab um 5,7 Prozent nach.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 1,7 2,51 132,2 5 Jahre 2,74 2,0 2,72 81,4 7 Jahre 2,82 2,3 2,80 57,4 10 Jahre 2,86 1,8 2,84 41,1 30 Jahre 2,99 2,7 2,96 -7,5

US-Anleihen waren mit den Gewinnen an den Aktienmärkten nicht gefragt. Sinkende Notierungen verhalfen der Rendite zehnjähriger Titel zu einem Anstieg um 2 Basispunkte auf 2,86 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:42 % YTD EUR/USD 1,1648 -0,2% 1,1668 1,1630 -3,1% EUR/JPY 128,91 -0,2% 129,17 128,60 -4,7% EUR/GBP 0,8839 -0,0% 0,8840 0,8865 -0,6% GBP/USD 1,3177 -0,2% 1,3200 1,3119 -2,5% USD/JPY 110,68 -0,0% 110,72 110,58 -1,7% USD/KRW 1114,96 -0,6% 1114,96 1116,40 +4,5% USD/CNY 6,6450 +0,4% 6,6210 6,6224 +2,1% USD/CNH 6,6562 +0,3% 6,6350 6,6276 +2,2% USD/HKD 7,8459 -0,0% 7,8471 7,8477 +0,4% AUD/USD 0,7381 -0,2% 0,7399 0,7390 -5,6% NZD/USD 0,6774 -0,1% 0,6782 0,6768 -4,6% Bitcoin BTC/USD 6.314,69 -1,2% 6.392,19 5.916,60 -53,8%

Die Einigung in der europäischen Migrationsfrage gab neben den europäischen Aktienmärkten auch dem Euro kräftig Auftrieb. Die Gemeinschaftswährung stieg um 1 Prozent auf 1,1680 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,41 74,15 -1,0% -0,74 +23,5%

Am Ölmarkt setzten die Preise ihren Anstieg schwungvoll fort, wenn auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während WTI zum Settlement um "nur" 1 Prozent auf 74,15 Dollar stieg, zog die europäische Referenzsorte Brent noch deutlicher um 2 Prozent auf 79,42 Dollar an. Brent profitiere von einem innerlibyschen Streit um die Vermarktungsrechte für das Öl des nordafrikanischen Landes und Opec-Mitglieds, hieß es. Infolge dieses Streits könnten 780.000 Barrel Öl pro Tag weniger auf den Markt kommen. WTI wiederum werde etwas gebremst von der im späteren Verlauf des Tages anstehenden Veröffentlichung der Daten zu den in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA durch das Unternehmen Baker Hughes. Im ersten Halbjahr hat sich der Ölpreis um über 20 Prozent verteuert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,43 1.253,17 -0,3% -3,74 -4,1% Silber (Spot) 15,99 16,12 -0,8% -0,13 -5,6% Platin (Spot) 844,20 853,35 -1,1% -9,15 -9,2% Kupfer-Future 2,94 2,95 -0,5% -0,02 -11,8%

Der Goldpreis erholte sich nach der viertägigen Verlustserie leicht, auch gestützt von dem zum Euro schwächeren Dollar. Die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger dämpfte jedoch das Interesse an dem Edelmetall. Die Feinunze notierte mit 1.252 Dollar 0,3 Prozent höher als am Donnerstag.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-AUßENPOLITIK

