Der Optimismus in Chinas Industrie sinkt wegen des drohenden Handelskonflikts mit den USA. Die Nachfrage nach Exporten bleibt gedrückt.

Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im Juni leicht verschlechtert. Nachdem am Wochenende schon der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Statistikamtes einen Rückgang angezeigt hatte, bestätigte am Montag auch der Frühindikator das Wirtschaftsmagazin "Caixin" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...