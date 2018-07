Der US-Handelsstreit und die Koalitionskrise in Deutschland verderben Anlegern die Laune. Der Dax dürfte am Montag schwächer in den Tag starten.

Einigermaßen beruhigt waren Dax-Anleger ins Wochenendende gegangen. Nach dem Durchbruch in der Asylpolik auf dem EU-Gipfel und dem Kompromiss zur Verschärfung der Migrationspolitik schien ein Bruch der Regierungskoalition in Deutschland vorerst abgewendet. Nach einer denkbar schlechten Woche waren Investoren wieder in Kauflaune: Nach einer schlechten Woche schloss der Dax am Freitag gut ein Prozent fester bei 12.306 Punkten.

Am Montag - ausgerechnet dem Tag, an dem man an der Frankfurter Börse den 30. Dax-Geburtstag nachfeiern will - dürfte es für die Kurse wieder abwärts gehen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Aktienindex am frühen Montagmorgen bei 12.140 Punkten.

Und wieder sind es die politischen Unwägbarkeiten, die Anlegern Sorge bereiten. Nach dem Fast-Rücktritt von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...