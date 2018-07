Auch ein kleines Kursplus in Höhe von 0,24 Prozent am Freitag kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie der Commerzbank sich aktuell in einem dramatischen Abwärtstrend befindet. Seit Jahresbeginn hat der Titel jetzt schon rund ein Drittel an Wert verloren und für die nahe Zukunft sieht es nicht gut aus. Wichtige Unterstützungen hat der Titel längst verpasst, es könnte jetzt weiter abwärts gehen, im Extremfall bis auf 5 Euro. Dass sich derzeit Finanzexperten ernsthaft Gedanken um die ... (Robert Sasse)

