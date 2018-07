Bei der Hauptversammlung des Impfstoffherstellers Valneva wurden alle Beschlussvorschläge des Vorstandes angenommen. Die Beschlüsse umfassten die Genehmigung des Jahresabschlusses 2017, die Ermächtigung des Vorstandes, das Aktienkapital zu erhöhen und Finanzinstrumente auszugeben, sowie die Verlegung des Firmensitzes in die Umgebung von Nantes. Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass in einer separaten Sitzung des Valneva- Aufsichtsrats die Amtsperiode der Vorstandsmitglieder Thomas Lingelbach (President und Chief Executive Officer), Franck Grimaud (President und Chief Business Officer), David Lawrence (Chief Financial Officer), Wolfgang Bender (Chief Medical Officer) und Frederic Jacotot (General Counsel) für einen Zeitraum von drei Jahren verlängert wurde. Die Amtsperiode, die im...

