Die Einigung der EU-Staaten in der Einwanderungspolitik hat am Freitag an Europas Börsen für Entspannung gesorgt. Die wichtigsten Aktienmärkte legten zu. Aus Branchensicht gab es fast nur Gewinner. Der zuletzt abgestrafte Sektor der Technologiewerte legte gemeinsam mit dem Kapitalgütersektor am deutlichsten zu. Sie zogen um 1,6% an. Die Öl- und Gasbranche sowie die Autobranche hingegen verbuchten minimale Verluste. Der französische Rüstungskonzern Safran gab Aktienrückkaufpläne bekannt und konnte ein Plus von 3,9% erzielen. Novartis will die kriselnde Augensparte Alcon abspalten und an die Börse bringen, zudem will das Unternehmen eigene Aktien im Wert von rund 5 Milliarden Dollar zurückkaufen, das brachte dem schweizerischen...

